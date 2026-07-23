EUG Salerno 2026 assegnate le medaglie | dominio ungherese nel Beach Handball Spagna protagonista nel Padel

Notizia in breve

Nel torneo di Beach Handball maschile, l’Università di Salerno si è classificata quarta. I match si sono svolti tra il Campus di Baronissi e il PalaSele di Eboli. Nel tennis tavolo, la Zamojski Academy ha ottenuto un risultato di rilievo. Nel complesso, il torneo ha visto la partecipazione di diverse squadre, con l’Ungheria che ha dominato nel Beach Handball e la Spagna che ha avuto un ruolo di primo piano nel padel.