EUG Salerno 2026 assegnate le medaglie | dominio ungherese nel Beach Handball Spagna protagonista nel Padel
Nel torneo di Beach Handball maschile, l’Università di Salerno si è classificata quarta. I match si sono svolti tra il Campus di Baronissi e il PalaSele di Eboli. Nel tennis tavolo, la Zamojski Academy ha ottenuto un risultato di rilievo. Nel complesso, il torneo ha visto la partecipazione di diverse squadre, con l’Ungheria che ha dominato nel Beach Handball e la Spagna che ha avuto un ruolo di primo piano nel padel.
Conclusi i tornei disputati tra il Campus di Baronissi e il PalaSele di Eboli. Quarto posto per l’Università di Salerno nel Beach Handball maschile, mentre la Zamojski Academy brilla nel Tennis Tavolo. Pioggia di medaglie agli EUG Salerno 2026. Si sono conclusi i tornei di Beach Handball, Padel e Tennis Tavolo, disputati rispettivamente nella cornice del Campus di Baronissi e al PalaSele di Eboli. La giornata conclusiva ha premiato soprattutto le delegazioni ungheresi nel Beach Handball, quelle spagnole nel Padel e la Zamojski Academy nel Tennis Tavolo. Tra i risultati italiani spicca il quarto posto conquistato dalla squadra maschile dell’Università degli Studi di Salerno. 🔗 Leggi su 2anews.it
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