Eug Salerno 2026 ecco le prime medaglie | oro nel tennistavolo a polacchi e francesi

Ai Giochi Europei Universitari di Salerno 2026 sono state assegnate le prime medaglie. Nel tennistavolo, le medaglie d’oro sono state vinte da atleti di Polonia e Francia. La competizione si svolge fino al 1° agosto, con diverse discipline in corso. La manifestazione coinvolge studenti universitari provenienti da vari paesi europei e si svolge nella città campana. Finora, le premiazioni si sono concentrate nelle gare di tennistavolo, con altri eventi ancora in programma.

Tempo di lettura: 2 minuti EUG Salerno 2026, è già tempo di prime medaglie ai Giochi Europei Universitari in programma fino al 1° agosto ed organizzati – per la prima volta in Italia – grazie alla sinergia tra l’ Università di Salerno, il CUS Salerno e l’ ADISURC e il supporto di FederCusi e della Regione Campania, nelle strutture sportive del Campus di Fisciano e Baronissi ed in quelle di 13 comuni delle province di Salerno ed Avellino. Sono Polonia e Francia, rispettivamente al maschile e al femminile, ad aggiudicarsi i primi due ori dell’ottava edizione dei Giochi. Per la Polonia a salire sul gradino più alto del podio è stata la Zamojski Academy che in finale ha superato l’ Università di Pécs. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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