Beach volley beach soccer e padel | in città arrivano le spiagge per fare sport gratis

Notizia in breve

Dal 29 maggio al 14 giugno, a Seregno si terrà la Seregno Sport Week 2026, un evento che propone diverse attività sportive gratuite. Durante le due settimane, saranno allestite aree dedicate a beach volley, beach soccer e padel, con spazi aperti alla cittadinanza. L'iniziativa comprende anche spettacoli e altre attività sportive aperte a tutti, senza costi di partecipazione. La manifestazione si svolge nel centro cittadino, creando un'area temporanea dedicata allo sport e al divertimento.