Beach volley beach soccer e padel | in città arrivano le spiagge per fare sport gratis
Dal 29 maggio al 14 giugno, a Seregno si terrà la Seregno Sport Week 2026, un evento che propone diverse attività sportive gratuite. Durante le due settimane, saranno allestite aree dedicate a beach volley, beach soccer e padel, con spazi aperti alla cittadinanza. L'iniziativa comprende anche spettacoli e altre attività sportive aperte a tutti, senza costi di partecipazione. La manifestazione si svolge nel centro cittadino, creando un'area temporanea dedicata allo sport e al divertimento.
Come in una grande spiaggia. Seregno Sport Week 2026 torna dal 29 maggio al 14 giugno, animando la città con oltre due settimane di sport, spettacoli e attività aperte a tutti. Il programma spazia su discipline tra le più varie - skateboard, basket, tennis, karate, pattinaggio, pugilato, nordic. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Indoor Padel Courts: Why Top Coaches Secretly Prefer Them
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