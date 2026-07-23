Estrazioni di potassio in Catalogna cresce il sale della protesta
Nel Bages, in Catalogna, una collina di 500 metri di altezza composta da 50 milioni di tonnellate di rifiuti salini si erge tra i boschi. La formazione deriva da estrazioni di potassio e ha portato a proteste locali. La presenza di questa grande accumulazione di sale ha sollevato preoccupazioni tra le comunità della zona. Le autorità stanno monitorando la situazione e valutando eventuali interventi di gestione dei rifiuti salini.
Tra i boschi del Bages, piccola regione nella provincia di Barcellona, svetta una collina bianca alta 500 metri, formata da 50 milioni di tonnellate di rifiuti salini prodotti dalle attività. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
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