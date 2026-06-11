I residenti e i commercianti di piazza della Resistenza hanno espresso preoccupazione per la crescente insicurezza nella zona, segnalando un aumento di episodi di microcriminalità e attività di spaccio. La situazione, secondo le testimonianze, si è aggravata al punto da rendere insicura la vita quotidiana sia di giorno che di notte. Per questo motivo, alcuni hanno richiesto un presidio fisso delle forze dell’ordine per cercare di contenere il degrado e ripristinare l’ordine.

Pistoia, 11 giugno 2026 – “Non ci sentiamo più sicuri, né di giorno né di notte”. È il grido d’allarme che unisce i residenti e i commercianti della zona di piazza della Resistenza, esasperati da una quotidianità fatta di degrado, spaccio e continui episodi di microcriminalità. L’ultimo, in ordine di tempo, è la rissa della notte del 6 giugno, che ha lasciato tracce di sangue accanto ai cassonetti a fianco dell’ingresso del parcheggio. I residenti spiegano che l’episodio non è un fatto isolato. “Rappresenta invece l’ennesimo segnale di una zona della città che si sente profondamente lasciata sola. Conviviamo ormai da troppo tempo con un costante senso di insicurezza causato da una quotidianità diventata insostenibile”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Piazza della Resistenza, sale la protesta: “Situazione fuori controllo”. Chiesto un presidio fisso

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