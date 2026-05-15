La guerra in Iran fa schizzare i prezzi | l'inflazione sale al 2,7% cresce anche il carrello della spesa
L'inflazione in Italia ha raggiunto il 2,7% secondo i dati più recenti dell'Istat, segnando un aumento che non si vedeva dal 2023. L'incremento dei prezzi si riflette anche nella spesa quotidiana, con il carrello della spesa che registra un incremento dei costi. La causa principale attribuita a questo aumento è la guerra in Iran, che ha causato un rialzo dei prezzi di alcuni beni di consumo. I dati indicano un legame diretto tra il conflitto e le variazioni dei prezzi nel paese.
La guerra in Iran fa schizzare i prezzi. Gli ultimi dati Istat certificano un aumento dell'inflazione a livelli che non si vedevano dal 2023. L'istituto ha certificato un aumento dell'inflazione del 2,7% rispetto all'anno, mentre il carrello della spesa segna un +2,3%. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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