EssiLux nuovo impegno per l’ecosistema marino

EssiLux ha annunciato un nuovo impegno per la tutela dell’ecosistema marino, inserendosi nell’obiettivo globale 30x30 delle Nazioni Unite. Questa iniziativa mira a proteggere almeno il 30% delle aree terrestri e marine del pianeta entro il 2030. La strategia fa parte di un piano più ampio per la conservazione degli ambienti naturali e marini. L’azienda ha comunicato di voler contribuire concretamente alla protezione delle risorse marine attraverso questa iniziativa.

L’iniziativa si inserisce nel quadro dell’obiettivo globale 30x30 delle Nazioni Unite, che punta a proteggere almeno il 30% delle aree terrestri e marine del pianeta entro il 2030. Ma, più da vicino, riflette l’impegno di EssilorLuxottica per la sostenibilità ambientale portato avanti attraverso il programma Eyes on the Planet. E contribuire alla salvaguardia degli ecosistemi marini promuovendo una cultura della sostenibilità fondata sulla responsabilità verso il patrimonio naturale e le generazioni future è lo scopo della partnership con One Ocean Foundation, organizzazione non-profit dedicata alla conservazione dell’oceano. "In... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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