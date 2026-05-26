Sonepar Italy ha presentato la sua nuova identità di marca e il posizionamento durante l'evento Sps Italia. La presentazione si è svolta a due mesi dall'ingresso del marchio nel Gruppo. La società ha scelto questa occasione per comunicare i cambiamenti legati alla sua immagine e strategia nel settore dell'automazione industriale. La manifestazione ha rappresentato il momento ufficiale di svelamento di queste novità.

Roma, 26 mag. (Adnkronos) - Sonepar Italy sceglie il palcoscenico di Sps Italia per svelare la nuova brand identity e il nuovo posizionamento di Cignoli, a due mesi dal suo ingresso nel Gruppo. Con un volume d'affari di circa 20 milioni di euro e un team di 40 professionisti attivi nel Nord Italia, Cignoli si posiziona come Automation Distributor & Solution Partner, al fianco di costruttori di macchine, quadristi e system integrator con competenze applicative, supporto progettuale e una solida conoscenza dei sistemi di automazione. "Il solido legame di Cignoli con Siemens, nostro partner strategico di cui siamo Value Added Reseller, ci permette di trasformare l'innovazione tecnologica e la crescente esigenza di digitalizzazione delle imprese in soluzioni concrete, scalabili e orientate alle performance”, conclude Marco Brunetti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il nuovo ecosistema dell'automazione industriale firmato Sonepar Italy

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