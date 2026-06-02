Vietri | tra roccia e limoni nasce un nuovo ecosistema gastronomico

Notizia in breve

Un nuovo ecosistema gastronomico sta emergendo tra le rocce e i limoni di Vietri, dove un ristorante ha integrato l'ambiente naturale nella sua offerta culinaria. La cucina si ispira alla tradizione locale, combinando ingredienti come limoni e prodotti del territorio. La “Notte delle lampare” si presenta come un piatto misterioso, nascosto sotto un rivestimento nero, senza ulteriori dettagli sul suo contenuto. La trasformazione ambientale e culinaria si concentra sulla valorizzazione del paesaggio e dei sapori locali.