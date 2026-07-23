Esposito-Inter dammi il cinque Parte forte nel primo test estivo Arriva l’aumento anti-Premier

Cristian Chivu ha visto in azione la sua prima Inter della stagione durante il ritiro tedesco di Donaueschingen. La squadra ha iniziato con un test a porte chiuse, senza pubblico, per valutare le condizioni e provare alcune soluzioni. La partita si è conclusa con un risultato positivo, senza dettagli sul punteggio. Nessun altro dettaglio sulla durata o sui giocatori impiegati.

Un primo test blando, a porte chiuse, per vedere come va la gamba e fare qualche esperimento. Cristian Chivu ha visto in azione la sua prima Inter della stagione nel ritiro tedesco di Donaueschingen. Un 16-0 contro l’Aasen, sesta categoria in Germania, nel quale la voce grossa l’ha fatta Pio Esposito, schierato da inizio ripresa e capace di segnare cinque volte, in ogni modo, di testa e di piede. Qualcuno lo ha pure sbagliato: il gol più bello del pomeriggio, per esempio, lo ha siglato Federico Dimarco raccogliendo una respinta del portiere su tiro del centravanti azzurro, alla quale ha fatto seguito un elegante stop di sinistro e un destro (piede debole) diretto nel sette. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Francesco Pio Esposito gira in porta il cross di Dimarco e firma il momentaneo vantaggio

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Esposito vs. Inter, high five. He's off to a strong start in the first summer test. The anti-Premier League wage increase is coming.The Nerazzurri scored 16 goals at Aasen, a 5-0 win for the Azzurri as they near a contract extension. Diouf shines again on the right, while Frattesi scores a brace as he awaits his departure. Spence' ... sport.quotidiano.net