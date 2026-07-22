Durante il primo test estivo nel ritiro di Donaueschingen, l'Inter ha battuto 16-0 l'SV Aasen 1928. L'attaccante nerazzurro ha segnato cinque gol, contribuendo al risultato finale. Anche Topalovic ha avuto una buona prestazione, distinguendosi nel match. La partita si è svolta senza altre variazioni di rilievo.

Pio Esposito scatenato nel primo test estivo dell'Inter nel ritiro tedesco di Donaueschingen contro la formazione locale dell'SV Aasen 1928. L'attaccante nerazzurro ha messo la firma in cinque gol nella vittoria per 16-0 della squadra di Chivu. A segnare la prima rete stagione è stato Frattesi su assist di Zielinski. Il centrocampista romano ha poi raddoppiato qualche minuto dopo. Altro protagonista dell'amichevole è stato il giovane Topalovic, autore di una tripletta e che ha colpito anche una traversa. Ad andare a segno anche Mosconi, Diouf (doppietta), Iddrissou (doppietta) e Dimarco. Nel primo tempo Chivu ha schierato: Di Gennaro; Pavard, Asllani, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Zielinski, Akinsanmiro, Marello; Mosconi, Topalovic. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Pio Esposito scatenato nella goleada all'Aasen nel primo test estivo, brilla anche Topalovic

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