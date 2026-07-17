il sassuolo parte forte nel primo test sono 22 gol

Il Sassuolo ha disputato un primo test di pre-stagione segnando 22 gol. La partita ha visto la squadra iniziare con un ritmo intenso e offensivo. I dati statistici indicano un avvio promettente rispetto alla stagione precedente. Non ci sono ulteriori dettagli sulle modalità di questa partita o sui singoli marcatori.

di Stefano Fogliani SASSUOLO Mettiamola così, e diciamo che se il Sassuolo di questo avvio di stagione cerca certezze una ce l’ha, almeno statistica e, visto come è andata la scorsa stagione, de mettere in conto. Perché, ammesso e non concesso il mercato lo lasci a Sassuolo (lo impareremo) nel frattempo registriamo che il Sassuolo 202627 che ricomincia, come l’anno scorso, da Ronzone e da un’amichevole contro una squadra di dilettanti – un anno fa il Real Vicenza, ieri l’Alta Anaunia – ricomincia anche da un primo gol di Andrea Pinamonti. Suo, come un anno fa, il primo gol stagionale dei neroverdi: altri ne verranno, a gonfiare tabellino... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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