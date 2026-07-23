Esposito giornalista strozzato o soffocato cosparso di accelerante e bruciato vivo con lui in macchina un' altra persona

Notizia in breve

Un giornalista è stato trovato morto, con segni di soffocamento e ustioni, dopo essere stato bruciato vivo. Le telecamere hanno ripreso un passeggero nel veicolo prima dell’arrivo in una località. L’autopsia ha escluso un colpo di pistola, indicando come causa di morte un’asfissia meccanica violenta. Insieme a lui si trovava un’altra persona, ma non sono stati forniti dettagli sul ruolo di quest’ultima.