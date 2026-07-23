Esposito giornalista strozzato o soffocato cosparso di accelerante e bruciato vivo con lui in macchina un' altra persona

Da ilgiornaleditalia.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giornalista è stato trovato morto, con segni di soffocamento e ustioni, dopo essere stato bruciato vivo. Le telecamere hanno ripreso un passeggero nel veicolo prima dell’arrivo in una località. L’autopsia ha escluso un colpo di pistola, indicando come causa di morte un’asfissia meccanica violenta. Insieme a lui si trovava un’altra persona, ma non sono stati forniti dettagli sul ruolo di quest’ultima.

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Le telecamere avrebbero immortalato un passeggero accanto al giornalista prima dell'arrivo in località Cioffi. Definitivamente escluso, secondo l'autopsia, il colpo di pistola, mentre una prima ipotesi di decesso parla di "asfissia meccanica violenta" "Asfissia meccanica violenta": potrebbe e. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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