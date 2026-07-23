Un giudice ha condannato all’ergastolo il leader del cartello di Sinaloa, Ismael “Mayo” Zambada García, senza possibilità di libertà condizionata. Contestualmente, sono stati sequestrati 15 miliardi di dollari in beni, di cui il governo messicano rivendica una parte. La cattura di Zambada rimane avvolta nel mistero, con il governo messicano che chiede chiarimenti sugli eventuali ruoli degli Stati Uniti nella vicenda.

Ismael “Mayo” Zambada García è stato condannato all ‘ergastolo, senza possibilità di libertà condizionata. Sono stati anche sequestrati 15 miliardi di dollari in beni, di cui il governo messicano rivendica una parte. Esclusa, sin dall’inizio del processo (2024), la pena di morte, tanto temuta da Zambada, che si è dichiarato “colpevole” di essere alla guida di un’organizzazione criminale; di cospirazione per traffico di cocaina, fentanyl, eroina e metanfetamine; di riciclaggio. La sentenza è stata pronunciata lunedì dal giudice Brian Cogan, della Corte Usa per il distretto est di New York. “Sono consapevole di aver fatto del male – ha ammesso il boss durante l’udienza -. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ergastolo per il boss del cartello di Sinaloa Zambada. Mistero sulla sua cattura, il Messico: “Gli Usa chiariscano se hanno avuto un ruolo”

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Cartello di SINALOA 2026: LOS CHAPITOS Hanno Venduto EL MAYO! I FIGLI DI EL CHAPO ANCORA PIÙ CRUDELI

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Il signore della droga messicano 'El Mayo' condannato all'ergastolo in un tribunale federale degli Stati Uniti reddit

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