Un uomo, noto come “Brother Wang”, è stato arrestato negli Stati Uniti con accuse di narcotraffico e riciclaggio. È ritenuto il responsabile della gestione della rete cinese collegata al cartello di Sinaloa, coinvolta nel traffico di fentanyl. La rete collega la Cina e il Messico, facilitando l'importazione e la distribuzione della droga negli Stati Uniti. Le indagini hanno portato alla scoperta di un sistema organizzato di traffico e riciclaggio di denaro, gestito dall'uomo ora detenuto.

Il cartello di Sinaloa, la connessione cinese, gli affari con il fentanyl: così Pechino alimenta la guerra ibrida nel cortile Usa. Sommario: Zhang Zhidong, alias “Brother Wang”, il presunto regista della filiera cinese-messicana del fentanyl, è ora detenuto negli Stati Uniti con accuse di narcotraffico e riciclaggio su vasta scala. Ha un nome e un volto il principale coordinatore della rodatissima catena di approvvigionamento del fentanyl che collegava Cina, Messico e Stati Uniti. Il capo di questa architettura quasi perfetta era Zhang Zhidong, un cittadino cinese di 39 anni laureato in Lingua e Letterature Spagnola presso la Peking University, la più prestigiosa università di Pechino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il fentanyl e la rete cinese del cartello di Sinaloa: chi è “Brother Wang”, il regista del traffico che colpisce gli Usa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

EL CHAPO: Tradito dai Suoi Stessi Figli! La Sanguinosa Guerra dei Los Chapitos! Cartello di SINALOA

Notizie e thread social correlati

Gli Usa chiedono l’estradizione del governatore di Sinaloa: “Ha protetto i cartelli della droga”. Scontro tra Washington e MessicoGli Stati Uniti hanno richiesto l’estradizione del governatore dello stato di Sinaloa, accusandolo di aver protetto i cartelli della droga.

“Una rete di basi militari nel Mar Cinese”: la mossa Usa che preoccupa XiGli Stati Uniti stanno rafforzando la loro presenza militare nelle Filippine, con l’obiettivo di creare una rete di basi strategiche.

Argomenti più discussi: In cella negli Usa fratello Wang, il laureato cinese mente del traffico di fentanyl. L'inizio in una miniera, la ricchezza, l'evasione: È il re di quell'arma di distruzione di massa; Messico, un cinese a capo del cartello di Sinaloa: così Zhidong è diventato il re del fentanyl.

Zhang Zhidong, 39 anni, da giovane laureato in spagnolo in una prestigiosa università di Pechino è diventato, secondo gli investigatori americani, una figura chiave nella filiera del fentanyl legata al cartello di Sinaloa. Arrivato in Messico nel 2011 per lavorare x.com

In cella negli Usa fratello Wang, il laureato cinese mente del traffico di fentanyl. L'inizio in una miniera, la ricchezza, l'evasione: È il re di quell'arma di ...Gli Stati Uniti sono riusciti a ottenere l'estradizione di Zhang Zhidong, 39 anni, l'uomo che avrebbe architettato il traffico del potentissimo (e letale) oppioide sintetico sulla rotta Cina-Messico ( ... corriere.it

Il cervello cinese del fentanyl e la fuga che ha sfidato tre PaesiLa rocambolesca cattura di Zhi Dong Zhang, il chimico cinese considerato l’architetto del traffico globale di fentanyl, svela le crepe tra giustizia messicana e diplomazia internazionale. La sua fuga ... panorama.it