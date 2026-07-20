Un narcotrafficante messicano, noto come El Mayo, è stato condannato all’ergastolo negli Stati Uniti. Era già detenuto e sotto processo per associazione a delinquere e traffico di droga.

Ismael Zambada García detto El Mayo, uno dei più noti e potenti narcotrafficanti messicani, è stato condannato all’ergastolo negli Stati Uniti, dov’era già in carcere e a processo per associazione a delinquere e narcotraffico. L’anno scorso si era dichiarato colpevole come parte di un accordo per evitare la pena di morte. Ha chiesto di essere spostato in un ospedale penitenziario, citando la sua età (ha 76 anni), ma il governo statunitense non ha ancora deciso se permetterglielo, ritenendolo ancora pericoloso se fuggisse. El Mayo era stato per decenni il più importante collaboratore del celebre Joaquín Guzmán Loera, detto El Chapo, con cui aveva fondato il cartello di Sinaloa, tuttora una delle più grandi e potenti organizzazioni criminali del mondo. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il narcotrafficante messicano El Mayo, tra i capi del cartello di Sinaloa, è stato condannato all’ergastolo negli Stati Uniti

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El Mayito Flaco FIGLIO DI EL MAYO! NUOVO CAPO DEL CARTELLO! GUERRA A CHAPITOS! Cartello di Sinaloa!

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