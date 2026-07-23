Durante una sessione parlamentare, è stato presentato un piatto di erbazzone Igp e Spergola, attirando l’attenzione dei presenti. La discussione si è concentrata su aspetti legati alla produzione e alla tutela di questi prodotti tradizionali. La giornata ha visto anche un momento di leggerezza, con il riconoscimento di alcuni piatti tipici come esempio di patrimonio culturale. Nessun dettaglio su decisioni ufficiali è stato comunicato, ma l’evento ha portato un tocco di tradizione tra i lavori parlamentari.

A volte i lavori parlamentari possono essere lunghi e complessi. E qualche volta possono avere un buon sapore, come è avvenuto ieri a Palazzo Montecitorio, sede della Camera dei Deputati, dove sono state accolte con tutti gli onori due eccellenze di casa nostra, l’ Erbazzone reggiano Igp e la Spergola, storico vitigno autoctono della pedecollina reggiana, "due prodotti di altissimo livello, espressioni della storia e della cultura alimentare del nostro territorio", hanno sottolineato i deputati Andrea Rossi e Ilenia Malavasi che hanno promosso l’evento. Fra le eleganti boiserie del ristorante di Montecitorio è stato imbandito un tripudio di specialità, vassoi di quadretti di erbazzone e calici di fresche e pregiate bollicine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Erbazzone Igp e Spergola. Un tripudio a Montecitorio

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