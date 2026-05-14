Il bimbo | Tornerai un’altra volta? E Kate in italiano | Sì certo Poi la merenda con l’erbazzone
Durante un incontro informale, un bambino ha chiesto alla Principessa se sarebbe tornata di nuovo, ricevendo una risposta affermativa in italiano. Successivamente, i piccoli hanno condiviso una merenda a base di erbazzone. In quella occasione, i bambini hanno manifestato chiaramente di non voler che la Principessa lasciasse l’incontro, e uno di loro ha addirittura rotto il protocollo.
"I bambini non volevano più che la Principessa andasse via". Ed è proprio uno di loro, in effetti, a rompere il protocollo. Quando Kate Middleton sta per lasciare la scuola dell’infanzia Anna Frank, la ferma ancora un minuto e le chiede: "Puoi venire un’altra volta qui?". "Sì, certo" risponde lei in italiano. Quello di ieri è un incontro "in cui si è creata una magia incredibile". La Principessa ha avuto modo di gustare anche qualche prelibatezza locale, con una nota d’apprezzamento per l’erbazzone: "I cuochi hanno avuto la soddisfazione di preparare il sacchetto della merenda a una Principessa". A parlare è Federico Ruozzi, presidente...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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