Il menù per Kate Middleton a Reggio Emilia | tortelli erbazzone e vino

A Reggio Emilia, nel corso di un evento, è stato offerto un menù che comprende erbazzone, tortelli e altri prodotti locali. La cena è stata preparata per una figura pubblica di alto profilo, con piatti tradizionali della zona. La tavola è stata apparecchiata con attenzione ai dettagli e ai sapori della tradizione. L’evento si è svolto nella città emiliana il 13 maggio 2026.

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Reggio Emilia, 13 maggio 2026 – Una tavola principesca, con erbazzone, tortelli e altri prodotti del territorio. Per l’arrivo della Principessa del Galles, ipotizziamo con creatività la selezione di un menù reggiano che possa far conoscere alcune delle specialità enogastronomiche, in sintonia con i gusti di Kate Middleton. La colazione. Per iniziare la giornata, una colazione varia, quasi a chilometri zero. C’è il latte, rigorosamente delle vacche rosse reggiane. Si può pensare a un frullato di mele e pere tardive, con l’aggiunta di fragole e con le prime ciliege, per un sapore che unisca i colori della campagna emiliana all’arrivo della fioritura primaverile.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il menù per Kate Middleton a Reggio Emilia: tortelli, erbazzone e vino ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Kate Middleton a Reggio Emilia: missione per il Reggio Approach? Cosa scoprirai Come influenzerà il modello emiliano la strategia globale della Royal Foundation? Chi sono gli esperti che incontrerà la Principessa... Kate Middleton a Reggio Emilia e l'omaggio a Max MaraAGI - C’è un silenzio operoso, quasi millimetrico, che in queste ore avvolge i portici di Piazza Prampolini. Argomenti più discussi: Il menù per Kate Middleton a Reggio Emilia: tortelli, erbazzone e vino; Kate Middleton a Reggio Emilia, cosa sappiamo sulla visita: l’incontro in Comune, il tour negli asili simbolo e la tappa da Max Mara; Kate Middleton a Reggio Emilia: il modello educativo Reggio Approach al centro della visita della Principessa del Galles il 13 e 14 maggio; Kate Middleton rivoluziona le scuole inglesi con nuove risorse. Questo vestito di Kate Middleton è un successo o un flop? reddit Il viaggio in Italia di Kate Middleton segna un momento chiave per il futuro della royal familyIl ritorno internazionale di Kate Middleton segna una nuova fase per la principessa e rafforza il suo ruolo nella monarchia britannica ... grazia.it