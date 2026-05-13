Il menù per Kate Middleton a Reggio Emilia | tortelli erbazzone e vino

Da ilrestodelcarlino.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Reggio Emilia, nel corso di un evento, è stato offerto un menù che comprende erbazzone, tortelli e altri prodotti locali. La cena è stata preparata per una figura pubblica di alto profilo, con piatti tradizionali della zona. La tavola è stata apparecchiata con attenzione ai dettagli e ai sapori della tradizione. L’evento si è svolto nella città emiliana il 13 maggio 2026.

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Reggio Emilia, 13 maggio 2026 – Una tavola principesca, con erbazzone, tortelli e altri prodotti del territorio. Per l’arrivo della Principessa del Galles, ipotizziamo con creatività la selezione di un menù reggiano che possa far conoscere alcune delle specialità enogastronomiche, in sintonia con i gusti di Kate Middleton. La colazione. Per iniziare la giornata, una colazione varia, quasi a chilometri zero. C’è il latte, rigorosamente delle vacche rosse reggiane. Si può pensare a un frullato di mele e pere tardive, con l’aggiunta di fragole e con le prime ciliege, per un sapore che unisca i colori della campagna emiliana all’arrivo della fioritura primaverile.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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