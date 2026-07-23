Un video pubblicato dalla nipote di Fakir descrive lo zio come una figura che aiutava gli altri senza chiedere nulla in cambio, paragonandolo a un secondo padre. La nipote ha dichiarato di aver realizzato il video per far conoscere chi fosse realmente Fakir e per condividere la sua personalità, senza voler alimentare odio o coinvolgimenti politici. La registrazione mira a offrire una testimonianza diretta sulla figura di Fakir, senza fare riferimenti a questioni legali o pubblici.

«Faccio oggi questo video per farvi capire chi era mio zio e per dare voce alla persona che è stata. Non sono qui per alimentare odio e non mi interessa la politica. E non voglio soprattutto puntare il dito contro nessuno. Sono qui per raccontare chi era davvero Abderrahim. Non è una storia da archiviare, non è un numero dentro un titolo, non è qualcosa che si può dimenticare domani». Sono le parole di Yossra Fakir, nipote di Abderrahim Fakir, che commenta la morte dello zio avvenuta domenica 19 luglio nel quartiere Pilastro di Bologna dopo un intervento della polizia, in un video esclusivo a L'Aria che tira su La7. ??«È una vita, è una persona, è un uomo che ha lasciato un segno profondo in chi ha avuto la fortuna di conoscerlo - continua la nipote -. 🔗 Leggi su Video.corrieredibologna.corriere.it

© Video.corrieredibologna.corriere.it - «Era come un secondo padre, aiutava gli altri senza chiedere nulla»: il video della nipote di Fakir

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