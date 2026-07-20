Una nipote di Fakir si è presentata in lacrime al presidio, affermando che la famiglia continuerà a chiedere giustizia. Ha ringraziato le persone presenti, sottolineando che la presenza dimostra che la storia di Abderrahim è stata ascoltata e che non sono soli. La manifestazione si è svolta a Bologna, con partecipanti che hanno espresso solidarietà e sostegno alla famiglia coinvolta.

“Ringraziamo tutte le persone che sono presenti oggi perché la vostra presenza dimostra che Abderrahim non è solo un nome sui giornali, dimostra che la sua storia è stata ascoltata e che la nostra famiglia non è sola. Non era un numero, non era una notizia, non era un caso: era una vita, era una persona amata e qualcuno ieri ha deciso di portarmelo via. Noi continueremo a chiedere verità per lui, per Abderrahim, per la nostra famiglia, perché nessun’altra persona debba vivere quello che lui ha vissuto”. Così la nipote di Abderrahim Fakir nel corso del suo intervento al presidio organizzato in piazza del Nettuno a Bologna dopo che la sorella del 43enne ha avuto un malore, venendo soccorsa in ambulanza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Bologna.

© Lapresse.it - Bologna, la nipote di Fakir al presidio in lacrime: "Continueremo a chiedere giustizia"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Bologna, le lacrime della nipote di Fakir: «Non chiediamo vendetta, ma giustizia»

Notizie e thread social correlati

Morte Fakir, a Bologna il presidio organizzato dal sindaco Pd. La nipote della vittima: “Chiediamo giustizia”A Bologna, nel cuore della piazza principale, si è svolto un presidio organizzato dal sindaco del Partito Democratico, con centinaia di persone...

Leggi anche: Bologna in piazza per Fakir, la nipote: non odio, ma verità e giustizia

Temi più discussi: Bologna e i suoi angoli segreti: la visita guidata; Furto all’aperitivo in via Marconi, coppia fugge via con uno zaino: Dentro c’era la mia vita, nessuno ha mosso un dito; Video choc a Bologna, un uomo muore durante un intervento della polizia; Riciclaggio in Emilia, sentenza d’appello nel processo Radici: ecco le singole condanne per 11 vibonesi · ilvibonese.it.

La nipote di Abderrahim Fakir, senza riuscire a trattenere le lacrime, riesce a dare una lezione di civiltà, dignità… umanità. Qualcuno dovrebbe vergognarsi, tutti dovremmo ringraziarla. #Bologna x.com

Bologna, le lacrime della nipote di Fakir: Non chiediamo vendetta, ma giustiziaVerità. Giustizia. Youssra, la nipote di Abderrahim Fakir le chiede con forza e dolore, tra le lacrime. Nel presidio convocato dal sindaco di Bologna, Matteo Lepore, è lei a esprimere la voce della fa ... msn.com

Bologna, la nipote di Fakir al presidio in lacrime: Continueremo a chiedere giustizia(LaPresse) Ringraziamo tutte le persone che sono presenti oggi perché la vostra presenza dimostra che Abderrahim non è solo un nome sui giornali, dimostra che la sua ... leggo.it