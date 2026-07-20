In piazza Nettuno a Bologna, la nipote di Abderrahim Fakir ha letto una lettera davanti a un pubblico di cittadini, affermando che non si chiedono odio o vendetta, ma verità, giustizia e rispetto. La donna è stata accolta con applausi dopo aver pronunciato queste parole, in seguito alla morte del 42enne avvenuta ieri al Pilastro. Fakir è deceduto dopo essere stato immobilizzato da due agenti di polizia.

«Noi oggi non siamo qui per chiedere odio o vendetta, ma per chiedere verità, giustizia e rispetto». A dirlo, venendo travolta dagli applausi in piazza Nettuno a Bologna, è la nipote di Abderrahim Fakir, il 42enne morto ieri al Pilastro dopo essere stato immobilizzato a terra da due poliziotti. Nel suo intervento, durante il quale è più volte scoppiata a piangere, la giovane ha detto di provare «un dolore difficile da raccontare», ma anche di «non volere che una vita venga dimenticata. Abderrahim- ha spiegato- era una persona, un uomo con una storia e con persone che lo amavano profondamente. Non era un numero, una notizia, un caso: era una persona amata, e qualcuno ieri ha deciso di portarla via». 🔗 Leggi su Video.corrieredibologna.corriere.it

© Video.corrieredibologna.corriere.it - Il video della nipote di Fakir che legge la lettera in piazza Nettuno: «Non chiediamo odio ma verità e giustizia»

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