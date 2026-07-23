Enzo Iacchetti ha pubblicato un video sui social per chiarire le sue dichiarazioni sul ministro Schillaci, dopo le polemiche scatenate da alcune frasi pronunciate durante un evento con Andrea Scanzi. L’attore ha affermato di non aver mai augurato la morte al ministro e ha spiegato che si trattava di una battuta. Le sue parole hanno generato un dibattito pubblico, con molte critiche e discussioni sui social e nei media.

Dopo le polemiche per le parole pronunciate durante un evento con Andrea Scanzi, il conduttore di Striscia la Notizia pubblica un video sui social. Le polemiche non si placano e Enzo Iacchetti sceglie di intervenire direttamente per spiegare le parole che hanno acceso il dibattito politico nelle ultime ore. Il conduttore di Striscia la Notizia ha pubblicato un video sui social nel quale si rivolge direttamente al ministro della Salute Orazio Schillaci, sostenendo di non aver mai voluto augurargli la morte. Secondo Iacchetti, il passaggio contestato faceva parte di una riflessione ironica nella quale immaginava i ministri costretti a vivere, almeno per un giorno, i disagi affrontati quotidianamente dai cittadini. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Enzo Iacchetti torna sulle frasi sul ministro Schillaci: ‘Non gli ho mai augurato la morte, era una gag’

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Enzo Iacchetti rompe il silenzio dopo la frase su Schillaci: “Non gli ho mai augurato di morire”Enzo Iacchetti ha scritto sui social media per chiarire le sue parole sul ministro della Sanità.

«Voglio vedere Schillaci morire in attesa per mesi di una tac». Enzo Iacchetti spara a zero, poi si scusa: «Ministro, era una gag» – Il videoDurante un incontro pubblico, un comico ha espressamente desiderato di vedere un ministro morire in attesa di una tac per mesi.

Temi più discussi: Enzo Iacchetti senza freni: attacca Vannacci, Salvini, Meloni. Sulle dure parole su Schillaci: Era solo una gag; Enzo Iacchetti attacca Orazio Schillaci, voglio vederlo morire: poi chiede scusa e provoca il ministro; Spero muoia prima..., attacco choc di Iacchetti a ministro Schillaci: cosa ha detto; Schillaci? Spero muoia aspettando una Tac. Lo sfogo di Enzo Iacchetti (che attacca Salvini e Vannacci).

Anche io vorrei queste 4 cose che vorrebbe Enzo Iacchetti. E pure sulle altre 21 sono sicura di essere totalmente d’accordo con lui. #sogni #vannacci #salvini #schillaci x.com

Enzo Iacchetti: Sono comunista e Berlinguer resta il mio ideale. Vannacci? Lo vorrei nei campi a un euro l’oraIl conduttore torna a dire la sua sulla politica e su alcuni esponenti del governo. E non ha problemi a definirsi comunista. Non trovo che la definizione sia un'offesa ... vanityfair.it

Enzo Iacchetti attacca Vannacci, Salvini e Meloni: scoppia la buferaIacchetti rompe il silenzio e torna ad esporsi: nel mirino Vannacci, Salvini, Schillaci e Meloni con dichiarazioni infuocate. novella2000.it