Enzo Iacchetti rompe il silenzio dopo la frase su Schillaci | Non gli ho mai augurato di morire

Enzo Iacchetti ha scritto sui social media per chiarire le sue parole sul ministro della Sanità. Dopo che una sua battuta su Schillaci ha suscitato polemiche, il comico ha affermato di non aver mai desiderato che il ministro morisse. La frase ha generato reazioni online e ha portato Iacchetti a intervenire pubblicamente per spiegare il suo punto di vista.

Enzo Iacchetti è intervenuto sui social dopo che una sua battuta sul ministro della Sanità Orazio Schillaci ha fatto molto discutere. Il conduttore e comico ha precisato di non avergli mai augurato la morte e che la sua era una gag in cui immaginava diversi volti della politica – tra cui anche Salvini – alle prese con le difficoltà quotidiane che vivono gli italiani. Enzo Iacchetti all’evento Naturalmente Pianoforte Lo scorso 17 luglio 2026, durante un evento pubblico a Pratovecchio (Arezzo) Iacchetti aveva detto di voler vedere Salvini in un treno in grave ritardo, senza aria condizionata e il generale Vannacci in un campo, a raccogliere pomodori con il caldo torrido, come molti immigrati. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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