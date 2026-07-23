Durante un evento ad Arezzo, un attore e conduttore televisivo ha criticato aspramente alcuni esponenti politici, tra cui il ministro della sanità. Ha espresso il desiderio di vedere il ministro morire in attesa di una TAC. Le sue dichiarazioni sono state fatte durante un incontro con un giornalista, in cui ha anche parlato di temi come la guerra in Medio Oriente e la sanità italiana. Le affermazioni hanno suscitato reazioni nel dibattito pubblico.

Le dichiarazioni pronunciate ad Arezzo hanno riportato Enzo Iacchetti al centro del dibattito pubblico. L’attore e conduttore di Striscia la Notizia è intervenuto durante la rassegna Naturalmente Pianoforte, in un incontro con il giornalista Andrea Scanzi, affrontando temi politici, la guerra in Medio Oriente e la sanità italiana. Un intervento che si inserisce in una lunga serie di prese di posizione che negli ultimi mesi hanno già alimentato forti polemiche. Nel corso della serata Iacchetti ha rivendicato il proprio orientamento politico definendosi un «militante comunista» e ha rivolto dure critiche al governo guidato da Giorgia... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Enzo Iacchetti spara a zero contro Vannacci, Meloni, Salvini, e l’affondo choc a Schillaci: “Voglio vedere il ministro morire in attesa di una tac”

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