Il noto conduttore tv Enzo Iacchetti ha lanciato un durissimo attacco al ministro della Salute Orazio Schillaci: il suo intervento pubblico. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Enzo Iacchetti attacca il ministro Schillaci, "voglio vederlo morire": la polemica sulle liste di attesa

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