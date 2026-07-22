Enzo Iacchetti attacca il ministro Schillaci voglio vederlo morire | la polemica sulle liste di attesa

Da virgilio.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il noto conduttore tv Enzo Iacchetti ha lanciato un durissimo attacco al ministro della Salute Orazio Schillaci: il suo intervento pubblico. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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