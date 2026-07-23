Enzo Iacchetti ha pubblicato un messaggio sui social per spiegare le sue recenti dichiarazioni rivolte al ministro della Salute. Le sue parole, che avevano generato polemiche, sono state oggetto di discussione. Iacchetti ha cercato di chiarire il senso di quanto detto, senza entrare in dettagli specifici. La sua comunicazione si è concentrata sulla volontà di fare chiarezza, senza ulteriori commenti o approfondimenti.

Enzo Iacchetti è intervenuto sui social per chiarire il significato delle dichiarazioni rivolte al ministro della Salute, Orazio Schillaci, che avevano suscitato forti polemiche. Il conduttore era finito al centro delle critiche dopo aver detto: "Vorrei vederlo andare in ospedale, aver bisogno di una tac e sentirsi rispondere che la prima libera è tra otto mesi. E allora vederlo morire prima, come succede in tanti casi", parole pronunciate durante un monologo dedicato ai problemi della sanità pubblica. Nel suo messaggio, Iacchetti ha precisato di non aver mai voluto augurare la morte al ministro, ma di aver utilizzato un paradosso per denunciare le difficoltà vissute ogni giorno dai cittadini. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Enzo Iacchetti, la toppa è peggio del buco: cosa ha detto: "Augurare la morte al ministro?"

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