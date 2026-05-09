Massimo Giannini torna sulle polemiche che lo hanno travolto Ma la toppa è peggio del buco

Da ilgiornale.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Massimo Giannini ha ripreso a parlare delle polemiche che lo hanno coinvolto martedì scorso, affrontando nuovamente la questione attraverso un suo post. La sua riflessione si concentra sui messaggi pubblicati e sulle reazioni che sono scaturite, senza aggiungere commenti o interpretazioni personali. La discussione si concentra sui fatti riguardanti le sue dichiarazioni e le conseguenti reazioni, senza entrare in analisi o considerazioni soggettive.

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Quando la toppa è peggio del buco, direbbero a Roma. Il riferimento è all'ultimo post del giornalista Massimo Giannini, tornato sulle polemiche che lo hanno travolto martedì scorso. Era ospite di Giovanni Floris quando, nel tentativo di ridimensionare il dato politico della longevità del governo Meloni, ha scelto queste parole: “La longevità è sicuramente un pregio, ma è condizione non sufficiente per fare un buon governo. È come un essere umano, siamo tutti contenti se un essere umano vive fino a cento, centodieci anni, ma bisogna vedere in che condizioni ci arriva. Se passa gli ultimi venti anni della sua esistenza immobile, su una sedia a rotelle a non fare nulla, è inutile che sia vissuto così tanto”.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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