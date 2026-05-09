Massimo Giannini ha ripreso a parlare delle polemiche che lo hanno coinvolto martedì scorso, affrontando nuovamente la questione attraverso un suo post. La sua riflessione si concentra sui messaggi pubblicati e sulle reazioni che sono scaturite, senza aggiungere commenti o interpretazioni personali. La discussione si concentra sui fatti riguardanti le sue dichiarazioni e le conseguenti reazioni, senza entrare in analisi o considerazioni soggettive.

Quando la toppa è peggio del buco, direbbero a Roma. Il riferimento è all'ultimo post del giornalista Massimo Giannini, tornato sulle polemiche che lo hanno travolto martedì scorso. Era ospite di Giovanni Floris quando, nel tentativo di ridimensionare il dato politico della longevità del governo Meloni, ha scelto queste parole: “La longevità è sicuramente un pregio, ma è condizione non sufficiente per fare un buon governo. È come un essere umano, siamo tutti contenti se un essere umano vive fino a cento, centodieci anni, ma bisogna vedere in che condizioni ci arriva. Se passa gli ultimi venti anni della sua esistenza immobile, su una sedia a rotelle a non fare nulla, è inutile che sia vissuto così tanto”.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Massimo Giannini torna sulle polemiche che lo hanno travolto. Ma la toppa è peggio del buco

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Quando la toppa è peggio del buco, Selvaggia Lucarelli risponde al giornalista che avrebbe plagiato il libroQuando c’è di mezzo una grave accusa di plagio, di solito ci si aspetta chiarimenti rapidi e magari anche un passo indietro.

Parcheggi moto e bus sul lungolago, Fumagalli: "La toppa è peggio del buco"Il candidato di Orizzonte per Lecco: "Rimedio frettoloso a un problema che non si sarebbe dovuto creare.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Massimo Giannini, bufera per frase sui disabili a diMartedì e le scuse: cosa è successo; Giannini sulla longevità del governo Meloni: Come un centenario immobile su una sedia a rotelle; La vita inutile di Giannini: la propaganda politica calpesta i diritti dei disabili; Locatelli, 'vergogna per le parole di Massimo Giannini a diMartedì'.

Massimo Giannini, bufera per la frase a diMartedì: Non ho insultato i disabiliIl giornalista: Una manipolazione così vergognosa qualifica solo chi ha voluto distorcere in quel modo le mie affermazioni ... adnkronos.com

Scontro Bocchino-Giannini: Chiama Meloni ‘sciamana’ per vendere copie, poi la polemica sulle tesi suprematisteA Otto e Mezzo scontro tra Bocchino e Giannini su Meloni, accuse di uso strumentale e polemica su tesi suprematiste. la7.it

La senatrice Giusy Versace, simbolo del mondo della disabilità, smaschera l'ipocrisia di Massimo Giannini dopo le sue vergognose parole al programma di La7 DiMartedì. Leggi l’articolo x.com