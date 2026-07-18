La toppa della Ue è peggio del buco Più tasse green su gas e carburanti

Da laverita.info 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il commissario europeo al clima ha affermato che le tasse green su gas e carburanti sono dannose, paragonandole a una toppa peggiore del buco. Ha sottolineato che l’Europa deve abbandonare l’idea che clima ed economia siano in contrasto, indicando una visione di integrazione tra politiche ambientali e sviluppo economico. La dichiarazione evidenzia una critica alle misure fiscali attuali, ritenute dannose per il sistema industriale dell’Unione.

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La frase di Wopke Hoekstra, commissario europeo al clima, è la peggiore condanna mai pronunciata sul sistema industriale dell’Ue: «Dobbiamo abbandonare l’idea che clima ed economia non possano camminare insieme. In realtà possono camminare a braccetto». Come lo fanno? Con aumento generalizzato dell’inflazione, aumento della benzina, nuove tasse. Più che una politica verde è la politica di mettere gli europei e gli italiani per primi, al verde.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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