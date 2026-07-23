Enzo Iacchetti ha criticato duramente Vannacci e Salvini, affermando che le loro posizioni sono sbagliate e che devono essere contestate. Le sue dichiarazioni sono state pubblicate in un'intervista, attirando attenzione e reazioni contrastanti. L'artista ha sottolineato la necessità di opporsi a certe posizioni politiche, senza specificare ulteriori dettagli. La polemica si concentra sulle sue opinioni riguardo alle figure pubbliche coinvolte.

Enzo Iacchetti torna a far parlare di sé con dichiarazioni destinate a dividere l’opinione pubblica. Il comico e storico volto televisivo, intervenuto durante un appuntamento della rassegna Naturalmente Pianoforti ad Arezzo insieme ad Andrea Scanzi, ha affrontato diversi temi di attualità con il suo consueto stile diretto, senza risparmiare critiche e riflessioni personali. Dalla politica alla sanità, passando per i temi sociali e il ruolo degli artisti nel dibattito pubblico, le sue parole hanno acceso nuove discussioni. Enzo Iacchetti affonda Vannacci, Salvini e non solo.. Nel corso dell’incontro, Enzo Iacchetti ha espresso posizioni molto dure nei confronti di alcune scelte politiche e di alcuni esponenti del governo. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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© Donnapop.it - Enzo Iacchetti è una furia, ma ancora una volta ha ragione: così asfalta Vannacci e Salvini, le sue parole

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La mia solidarietà al ministro Schillaci a cui Enzo Iacchetti ha augurato pubblicamente la morte, nascondendosi poi dietro la parola gag. Ma la morte di un uomo non è mai una battuta. Fieri di essere diversi da questa sinistra. Noi combattiamo le idee, non le x.com

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