Elena Santarelli si scaglia ancora contro Chiara Ferragni | adesso è una furia Sì sono invidiosa! le sue parole toccanti
Elena Santarelli ha recentemente rilasciato nuove dichiarazioni durante un'intervista, in cui ha parlato di Chiara Ferragni, suscitando reazioni sui social. Le sue parole hanno acceso nuove discussioni e attirato l'attenzione sui commenti pubblici rivolti alla influencer. La polemica tra le due figure pubbliche si fa sempre più accesa, con Santarelli che si è lasciata andare a affermazioni dirette. La vicenda continua a essere al centro dell'attenzione nel mondo dello spettacolo e dei social media.
Le dichiarazioni rilasciate da Elena Santarelli a Belve continuano a far discutere e il nome di Chiara Ferragni resta al centro di un acceso dibattito social. Dopo l’intervista con Francesca Fagnani, la showgirl è stata travolta da critiche e accuse, soprattutto da parte di chi l’ha considerata troppo dura nei confronti dell’influencer nella vicenda legata al cosiddetto “Pandoro Gate”. Ma stavolta Elena non è rimasta in silenzio e ha deciso di replicare pubblicamente con parole fortissime, tirando in ballo anche il doloroso percorso affrontato accanto al figlio Giacomo. Uno sfogo intenso che ha immediatamente acceso il confronto sul web. Elena Santarelli adesso è davvero furiosa: le parole di fuoco su Chiara Ferragni. 🔗 Leggi su Donnapop.it
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Elena Santarelli rompe il silenzio sul caso pandoro-gate e si scaglia contro Chiara Ferragni Durante l’intervista a Belve, la showgirl non ha nascosto la sua rabbia e delusione riguardo alla vicenda che ha coinvolto la influencer e le iniziative benefiche legat facebook
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