Enzo Iacchetti è una furia e lancia l’attacco durissimo | Vorrei vederlo morire prima… Polemica

Da thesocialpost.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante un incontro pubblico, un comico ha espresso commenti molto duri contro esponenti del Governo e del centrodestra, affermando: «Vorrei vederlo morire prima…». Le sue parole sono state pronunciate senza filtri o battute di circostanza, suscitando polemiche e discussioni.

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Nessun filtro, nessuna battuta di circostanza. Enzo Iacchetti torna a far discutere con un intervento dai toni durissimi durante un incontro pubblico, lanciando pesanti attacchi contro esponenti del Governo e del centrodestra. Nel mirino finiscono Roberto Vannacci, Matteo Salvini, Giorgia Meloni e anche il ministro della Salute Orazio Schillaci, destinatario della frase più controversa dell’intervento. L’occasione è stata la rassegna “Naturalmente Pianoforte”, organizzata da Andrea Scanzi a Pratovecchio, in provincia di Arezzo. Davanti al pubblico, il conduttore e attore ha affrontato temi politici e sociali, alternando riflessioni personali a dichiarazioni destinate ad alimentare il dibattito. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Enzo Iacchetti è una furia e lancia l’attacco, durissimo: “Vorrei vederlo morire prima…”. Polemica
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