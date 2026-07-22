Durante un incontro pubblico, un comico ha espresso commenti molto duri contro esponenti del Governo e del centrodestra, affermando: «Vorrei vederlo morire prima…». Le sue parole sono state pronunciate senza filtri o battute di circostanza, suscitando polemiche e discussioni.

Nessun filtro, nessuna battuta di circostanza. Enzo Iacchetti torna a far discutere con un intervento dai toni durissimi durante un incontro pubblico, lanciando pesanti attacchi contro esponenti del Governo e del centrodestra. Nel mirino finiscono Roberto Vannacci, Matteo Salvini, Giorgia Meloni e anche il ministro della Salute Orazio Schillaci, destinatario della frase più controversa dell’intervento. L’occasione è stata la rassegna “Naturalmente Pianoforte”, organizzata da Andrea Scanzi a Pratovecchio, in provincia di Arezzo. Davanti al pubblico, il conduttore e attore ha affrontato temi politici e sociali, alternando riflessioni personali a dichiarazioni destinate ad alimentare il dibattito. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Enzo Iacchetti è una furia e lancia l’attacco, durissimo: “Vorrei vederlo morire prima…”. Polemica

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Enzo Iacchetti a Cartabianca, attacco durissimo al governo: esplode la polemica su MatteottiDurante l’ultima puntata di È sempre Cartabianca, un ospite ha rivolto un attacco diretto all’attuale maggioranza di governo, concentrando la critica...

Leggi anche: Enzo Iacchetti attacca il ministro Schillaci, "voglio vederlo morire": la polemica sulle liste di attesa

Temi più discussi: Iacchetti: Salvini e Vannacci a raccogliere pomodori a 1€/ora; Aperitivo con l'autore, Enzo Iacchetti ad Asiago; Sono così, Naturalmente Enzo. Iacchetti si racconta tra ieri e oggi; Naturalemente Pianoforte: Enzo Iacchetti dialoga con Andrea Scanzi.

Enzo Iacchetti attacca Vannacci, Salvini, Meloni e sul ministro della Salute Schillaci: Vorrei vederlo chiedere una tac e morire nell’attesa Enzo Iacchetti è ormai senza filtri e critica apertamente il Governo. x.com

Schillaci? Spero muoia aspettando una Tac. Lo sfogo di Enzo Iacchetti (che attacca Salvini e Vannacci)Le dichiarazioni pronunciate ad Arezzo hanno riportato Enzo Iacchetti al centro del dibattito pubblico. L'attore e conduttore di Striscia la Notizia è intervenuto durante la ... ilmessaggero.it

Enzo Iacchetti, auguri di morte e insulti: Sono comunista!. Ecco gli idoli della sinistraParla da nuovo idolo della sinistra Enzo Iacchetti, che si è lanciato nell'agone politico con il famoso scontro con Eyal ... iltempo.it