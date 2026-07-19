Al Giffoni, Mediaset Infinity ha mostrato la versione restaurata di “La gabbianella e il gatto”, film diretto da Enzo d’Alò. Il lungometraggio, uscito circa trent’anni fa, è stato sottoposto a un intervento di restauro per valorizzare il patrimonio cinematografico italiano. La proiezione ha coinvolto pubblico di diverse età, confermando la capacità del film di suscitare emozioni nel tempo. L’evento si inserisce nell’impegno della piattaforma di preservare e promuovere produzioni italiane di rilievo.

Mediaset Infinity rinnova il proprio impegno nella valorizzazione del patrimonio cinematografico italiano presentando il restauro de “ La gabbianella e il gatto ”, il capolavoro campione d’incassi diretto da Enzo d’Alò che, a quasi trent’anni dalla sua uscita, continua a emozionare spettatori di ogni età con la forza senza tempo del suo racconto. Realizzato dai laboratori specializzati Cine Lab Services di Roma, il restauro restituisce al film la luminosità, la ricchezza dei colori e la qualità visiva della versione originale. Dal 20 luglio sarà disponibile su Mediaset Infinity. L’anteprima della nuova versione restaurata si terrà il 19... 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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© Davidemaggio.it - Mediaset Infinity presenta al Giffoni la versione restaurata de ‘La Gabbianella e il Gatto”

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