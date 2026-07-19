Il capolavoro d'animazione di Enzo d'Alò, La gabbianella e il gatto, torna in una splendida versione restaurata in 2K. Ecco dove vederlo in streaming. Ci sono immagini capaci di imprimersi in modo indelebile nella memoria collettiva, superando le barriere del tempo e delle generazioni. Per il cinema d'animazione italiano, molte di queste immagini portano la firma di Enzo d'Alò e, in particolare, appartengono a quel miracolo produttivo e poetico che fu, nel 1998, La gabbianella e il gatto. A quasi trent'anni dal suo debutto nelle sale, il film che ha commosso e fatto sognare milioni di spettatori si appresta a tornare a splendere: Mediaset Infinity ha infatti annunciato il restauro della pellicola, un'operazione che non solo celebra il passato, ma restituisce al presente un . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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© Movieplayer.it - La gabbianella e il gatto vola su Mediaset Infinity: la versione restaurata in anteprima a Giffoni

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La Gabbianella e il Gatto film completo Ita

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