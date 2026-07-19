La gabbianella e il gatto vola su Mediaset Infinity | la versione restaurata in anteprima a Giffoni

Da movieplayer.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il film d’animazione di Enzo d’Alò, La gabbianella e il gatto, è stato presentato in anteprima in una versione restaurata in 2K al festival di Giffoni. La pellicola, nota per alcune immagini memorabili, è ora disponibile in streaming su Mediaset Infinity. La versione restaurata offre una qualità visiva migliorata, senza modifiche alla trama o ai personaggi.

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Il capolavoro d'animazione di Enzo d'Alò, La gabbianella e il gatto, torna in una splendida versione restaurata in 2K. Ecco dove vederlo in streaming. Ci sono immagini capaci di imprimersi in modo indelebile nella memoria collettiva, superando le barriere del tempo e delle generazioni. Per il cinema d'animazione italiano, molte di queste immagini portano la firma di Enzo d'Alò e, in particolare, appartengono a quel miracolo produttivo e poetico che fu, nel 1998, La gabbianella e il gatto. A quasi trent'anni dal suo debutto nelle sale, il film che ha commosso e fatto sognare milioni di spettatori si appresta a tornare a splendere: Mediaset Infinity ha infatti annunciato il restauro della pellicola, un'operazione che non solo celebra il passato, ma restituisce al presente un . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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