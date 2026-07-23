Entra acqua nei capannoni del Carnevale di Fano | il video
Dopo le recenti piogge, si sono verificati problemi di infiltrazioni d'acqua nei capannoni del Carnevale di Fano. Il Comune aveva speso oltre 300.000 euro per interventi di manutenzione al fine di eliminare le infiltrazioni. Un video mostra l'acqua che entra nei locali, evidenziando nuovamente le criticità legate alle infiltrazioni dopo il maltempo. Nessuna informazione su eventuali interventi in corso o programmati.
Dopo l'ultima ondata di piogge e maltempo. Il Comune aveva investito oltre 300mila euro per eliminare le infiltrazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
La signora Coriandoli e il Carnevale di Fano
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