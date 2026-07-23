Dopo le recenti piogge, è stato diffuso un video che mostra acqua che ancora entra nei capannoni del Carnevale. Il Comune di Fano aveva speso oltre 300mila euro per rifare la copertura dei capannoni, ritenendo il problema risolto dopo anni di infiltrazioni e denunce. Tuttavia, le immagini suggeriscono che le infiltrazioni continuano a verificarsi nonostante gli interventi.

Fano (Pesaro e Urbino) giovedì 23 luglio 2026 - Sembrava un problema definitivamente risolto. Dopo anni di denunce, secchi sparsi tra i carri allegorici e infiltrazioni che avevano accompagnato il lavoro dei maestri carristi, il Comune di Fano aveva investito oltre 300mila euro per rifare la copertura dei capannoni del Carnevale. Eppure, dopo le ultime piogge, sta circolando un video girato all’interno della struttura in cui si vede nuovamente dell’acqua cadere all’interno del capannone. Immagini che riaprono inevitabilmente gli interrogativi, anche perché al termine dell’intervento il Comune aveva annunciato che il problema delle infiltrazioni era stato risolto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Capannoni del Carnevale, dopo le ultime piogge spunta il video: "Entra ancora acqua"

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