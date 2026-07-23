Energy drink boom in Italia tra bambini e adolescenti | Contengono mix di sostanze non sicure per chi è in pieno sviluppo

Sempre più bambini e adolescenti consumano energy drink, spesso trovati sugli scaffali dei supermercati e nei negozi di vicinato. Le lattine, disponibili in gusti come pesca, limone, ananas e pompelmo, sono molto apprezzate tra i giovani. Tuttavia, questi prodotti contengono mix di sostanze considerate non sicure per chi è in pieno sviluppo.

Troppi adolescenti e bambini consumano energy drink. Le lattine – tutte colorate al gusto di pesca, limone, ananas, pompelmo e molti altri gusti – che troviamo sugli scaffali dei supermercati o nei negozi di vicinato, sono sempre più gettonate dai giovani. Quasi quattro adolescenti su dieci hanno iniziato a consumare energy drink prima dei dodici anni, e in alcuni casi addirittura prima dei nove. È il dato che emerge da un report del Gruppo di Studio Adolescenza della Società Italiana di Pediatria, condotto su 430 ragazzi tra i 9 e i 17 anni. Una questione che non può essere sottovalutata perché “quando parliamo di energy drink parliamo di un concentrato di stimolanti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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