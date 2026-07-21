Quasi il 40% degli adolescenti che consumano energy drink ha iniziato a farlo prima dei 12 anni, con alcuni che hanno iniziato prima dei 9. È quanto emerge da uno studio pediatrico che evidenzia un consumo precoce di queste bevande tra i giovani. La ricerca sottolinea come l’assunzione di energy drink tra i minori sia diffusa già in tenera età.

Milano, 21 lug. (Adnkronos Salute) - Quasi 4 adolescenti su 10 che bevono energy drink hanno cominciato a consumarli prima dei 12 anni, e in alcuni casi addirittura prima dei 9. È il dato che emerge da una ricerca del gruppo di studio Adolescenza della Società italiana di pediatria (Sip), condotta su 430 ragazzi tra i 9 e i 17 anni e pubblicata sull''Italian Journal of Pediatrics'. Se il consumo frequente riguarda circa il 10% del campione, il 65% degli intervistati ha dichiarato di aver assunto almeno una volta bevande energetiche. Ma il dato che i pediatri considerano più preoccupante è la precocità dell'esposizione: il 39,2% ha iniziato prima dei 12 anni e il 49% tra 12 e 14. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Energy drink e adolescenti, studio pediatri: "4 su 10 cominciano prima dei 12 anni"

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