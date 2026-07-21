Energy drink in Italia l’indagine e i rischi per bambini e adolescenti

Un’indagine rivela che bambini e adolescenti in Italia consumano regolarmente energy drink contenenti caffeina, guaranà e taurina. Questi prodotti, definiti “bombe” di stimolanti, possono rappresentare un rischio per la salute dei più giovani. Nonostante le preoccupazioni, il consumo tra i giovani è diffuso, mettendo in evidenza una questione di attenzione e regolamentazione riguardo all’uso di queste bevande tra i minorenni.

‘ Bombe’ di caffeina, guaranà e taurina possono insidiare la salute di bambini e adolescenti, eppure anche i giovanissimi italiani consumano regolarmente energy drink. Il 65% degli adolescenti li ha provati e, di questi, quasi 4 su 10 hanno iniziato prima dei 12 anni, e in alcuni casi addirittura prima dei 9. Lo rivela un’indagine del Gruppo di Studio Adolescenza della Società Italiana di Pediatria (Sip), condotto su 430 ragazzi tra i 9 e i 17 anni e pubblicato su ‘Italian Journal of Pediatrics’. “ Abbiamo davanti un fenomeno diffuso, precoce e ancora sottovalutato. I dati ci dicono che servono più informazione, più prevenzione e una riflessione seria su possibili misure di tutela. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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