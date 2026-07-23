Energia risparmio e benessere nelle residenze per anziani l' impegno di EON

E.ON ha avviato interventi di riqualificazione energetica nelle case di riposo, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza degli edifici e garantire ambienti più sicuri e confortevoli per gli anziani. Le operazioni riguardano strutture socio-sanitarie, con interventi mirati al risparmio energetico e alla riduzione delle emissioni. L’azienda si impegna a sostenere il benessere delle persone più fragili attraverso interventi di miglioramento delle condizioni abitative.

Roma, 23 lug. (Adnkronos) - Riqualificazione energetica delle strutture socio-sanitarie e ambienti sicuri e confortevoli per le persone più fragili. Con questo obiettivo, E.ON sta accompagnando il settore socio-sanitario in un percorso di innovazione che coniuga efficienza, riduzione dei consumi e benessere degli ospiti. Un esempio sono i progetti di riqualificazione energetica realizzati alla Fondazione Menotti Bassani Ets di Laveno Mombello e alla Rsa Mario e Rina Molina di Luino, gestita da Aldia, due importanti realtà assistenziali del territorio del Lago Maggiore. Interventi che confermano come la riqualificazione energetica possa rappresentare una leva strategica non solo per ridurre l'impatto ambientale e i costi di gestione, ma anche per migliorare la qualità degli ambienti di cura. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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