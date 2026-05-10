Liste chilometriche anche nelle residenze per gli anziani | 571 anziani in attesa
A Parma, 571 anziani si trovano in lista d’attesa per accedere alle residenze dedicate alla non autosufficienza. Le strutture disponibili non riescono a soddisfare questa domanda crescente, evidenziando una situazione di carenza di posti rispetto alle esigenze della popolazione anziana. La lista d’attesa si prolunga senza segnali di rapido miglioramento, lasciando molte persone in attesa di assistenza e supporto.
"A fronte di 571 persone in lista d’attesa sono largamente inadeguate le risposte per rispondere all'emergenza della non autosufficienza a Parma”. Lo dichiara Pietro Vignali, presidente del gruppo FI dell’assemblea legislativa della Regione e capogruppo della lista che porta il suo nome in comune.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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