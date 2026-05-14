Gli anziani e la sfida dell’assistenza | Residenze come ’centrali di cura’
In Italia, la questione dell’assistenza agli anziani non autosufficienti è al centro di un dibattito che coinvolge anche il settore sociosanitario. Recentemente, è stato approvato il ’Decreto Anziani’, che ha istituito una Prestazione universale dedicata a questa fascia di popolazione. Le residenze assistenziali sono spesso considerate come punti di riferimento principali per la cura e l’assistenza di chi si trova in condizioni di non autosufficienza.
Il panorama della sanità e del sociosanitario italiano segnato dal ’ Decreto Anziani ’ che ha introdotto la Prestazione universale per anziani non autosufficienti. "La riforma punta a rispondere a un bisogno demografico senza precedenti. Tuttavia, in un territorio come quello toscano, la sfida resta l’integrazione di questo bonus con i servizi residenziali e domiciliari, evitando che si trasformi in un incentivo al ’fai-da-te’ assistenziale che escluda le rsa e privi le famiglie di coordinamento clinico". Facciamo il punto sul futuro della longevità con Giuliano Fasolino, presidente Gruppo Residenze Quisisana, presente a Siena ai Cappuccini con una residenza accreditata per over 65 anni non autosufficienti.🔗 Leggi su Lanazione.it
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????????? ?????????? per le Residenze per anziani Villa Marta di Betania e Diamante di Genova Castelletto che sono in fase di sviluppo. Cosa offriamo: Stabilità: Contratto a Tempo indeterminato (Full-time). Crescita: L'opportunità di formarti e facebook
Mi merdaviglia tantissimo che non abbia funzionato il piano per fare rientrare i pensionati italiani.. L'Italia è un paese FINITO,sarà già tanto se reggerà l'unità nazionale (non è così scontato che regga ad uno sfacelo sociale come quello che piano piano ci sta x.com
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