Gli anziani e la sfida dell’assistenza | Residenze come ’centrali di cura’

In Italia, la questione dell’assistenza agli anziani non autosufficienti è al centro di un dibattito che coinvolge anche il settore sociosanitario. Recentemente, è stato approvato il ’Decreto Anziani’, che ha istituito una Prestazione universale dedicata a questa fascia di popolazione. Le residenze assistenziali sono spesso considerate come punti di riferimento principali per la cura e l’assistenza di chi si trova in condizioni di non autosufficienza.

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Il panorama della sanità e del sociosanitario italiano segnato dal ’ Decreto Anziani ’ che ha introdotto la Prestazione universale per anziani non autosufficienti. "La riforma punta a rispondere a un bisogno demografico senza precedenti. Tuttavia, in un territorio come quello toscano, la sfida resta l’integrazione di questo bonus con i servizi residenziali e domiciliari, evitando che si trasformi in un incentivo al ’fai-da-te’ assistenziale che escluda le rsa e privi le famiglie di coordinamento clinico". Facciamo il punto sul futuro della longevità con Giuliano Fasolino, presidente Gruppo Residenze Quisisana, presente a Siena ai Cappuccini con una residenza accreditata per over 65 anni non autosufficienti.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gli anziani e la sfida dell’assistenza: "Residenze come ’centrali di cura’" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate "Liste chilometriche anche nelle residenze per gli anziani: 571 anziani in attesa”"A fronte di 571 persone in lista d’attesa sono largamente inadeguate le risposte per rispondere all'emergenza della non autosufficienza a Parma”. La cura del dettaglio: come un’assistenza personalizzata riaccende la vitalità dell’anzianoCon l’avanzare dell’età e la conseguente diminuzione dell’autosufficienza, ciò che fa davvero la differenza non è solo la presenza di qualcuno, ma la... Temi più discussi: Gli anziani e la sfida dell’assistenza: Residenze come ’centrali di cura’; Liste chilometriche anche nelle residenze per gli anziani: 571 anziani in attesa; Gruppo Illiria lancia Il Tempo di un Caffè, progetto di socialità nelle residenze per anziani; Venduto l’ex convento di Gorizia: in arrivo un albergo e residenze per anziani. Mi merdaviglia tantissimo che non abbia funzionato il piano per fare rientrare i pensionati italiani.. L'Italia è un paese FINITO,sarà già tanto se reggerà l'unità nazionale (non è così scontato che regga ad uno sfacelo sociale come quello che piano piano ci sta x.com Gli anziani e la sfida dell’assistenza: Residenze come ’centrali di cura’Il panorama della sanità e del sociosanitario italiano segnato dal ’ Decreto Anziani ’ che ha introdotto la Prestazione universale per anziani non autosufficienti. La riforma punta a rispondere a un ... lanazione.it Liste chilometriche anche nelle residenze per gli anziani: 571 anziani in attesaL'intervento di Pietro Vignali che commenta le risposte all’interrogazione in Regione sul mancato aggiornamento del Piano di Zona del Distretto di Parma ... parmatoday.it