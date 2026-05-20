Negli ultimi dodici mesi, gli italiani hanno speso complessivamente 1,3 miliardi di euro in più per bollette e assicurazioni rispetto agli anni precedenti, secondo una ricerca condotta da Facile. La somma comprende aumenti nelle tariffe energetiche e nelle polizze assicurative, che hanno inciso sui bilanci familiari. La questione riguarda sia le scelte di pagamento che le modalità di stipula di contratti e rinnovi, che spesso comportano costi aggiuntivi o spese non preventivate.

Rimandare una decisione economica può avere un costo molto più alto di quanto si immagini. Gli italiani nell’ultimo anno hanno perso 1,3 miliardi di euro secondo una ricerca Facile.it. Perché? Perché hanno aspettato troppo prima di cambiare fornitore di luce, gas o assicurazione auto e moto. Tra il momento in cui nasce l’idea di cambiare operatore e quello in cui viene firmato il nuovo contratto passano in media dai 52 ai 74 giorni. In alcuni casi si supera perfino l’anno. Nel frattempo, però, continuiamo a pagare tariffe più alte, rinunciando a offerte più convenienti e a risparmiare Bollette e assicurazioni: dove si perde di più. Le voci di spesa su cui gli italiani vorrebbero risparmiare sono soprattutto le bollette della luce, indicate dal 64% degli intervistati, quelle del gas (54%) e l’RC auto (53%). 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Bollette e assicurazioni: dove gli italiani perdono più soldi e come risparmiare

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