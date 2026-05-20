Sportello di Legambiente per aiutare le persone a risparmiare sulle bollette

Un nuovo servizio gratuito offerto da Legambiente permette alle persone di portare le proprie bollette per ricevere assistenza su come ridurre i costi e migliorare i consumi energetici. Lo sportello, aperto al pubblico, offre consulenze senza costi e senza obblighi di adesione. Chi desidera può recarsi sul posto con le bollette e ricevere informazioni pratiche su come ottimizzare i propri consumi. L’iniziativa mira a fornire supporto concreto ai cittadini interessati a gestire meglio le spese legate all’energia.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Uno sportello gratuito dove presentarsi con la propria bolletta sotto braccio per capire come spendere meno e consumare meglio. È l’iniziativa lanciata da Legambiente LodiVerde che, in occasione della Festa dei Popoli del 23 maggio a Lodi, aprirà uno spazio dedicato alla " giusta transizione energetica ", con l’obiettivo di aiutare famiglie, piccole imprese, cooperative sociali ed enti a fronteggiare il caro energia. L’iniziativa, presentata ieri da Andrea Poggio e Giusi Santus nella sede di via Garibaldi, sarà ospitata durante la manifestazione con uno stand pensato non solo per informare, ma anche per intercettare chi normalmente resta lontano da questi temi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sportello di Legambiente per aiutare le persone a risparmiare sulle bollette ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento "Per risparmiare sulle bollette si finisce fregati"Centinaia di persone stanno cadendo nella rete delle telefonate che bersagliano un po’ tutti offrendo contratti vantaggiosissimi soprattutto per le... Apre lo sportello per aiutare le donne vittime di violenzaDa oggi Miramare ha un nuovo presidio dedicato alla lotta alla violenza di genere. Sportello di Legambiente per aiutare le persone a risparmiare sulle bolletteUno sportello gratuito dove presentarsi con la propria bolletta sotto braccio per capire come spendere meno e consumare meglio. È l’iniziativa lanciata da Legambiente LodiVerde che, in occasione della ... ilgiorno.it Legambiente cambia sede. Alla festa apre lo sportello di assistenza energeticaDopo 30 anni, Legambiente cambia sede e festeggia domani, in quella nuova di via Garibaldi 33, una festa condivisa con altre dieci associazioni. Dopo un trentennio, Legambiente lascia la storica sede ... lanazione.it