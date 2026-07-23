energia e talento fuori dal comune

Un chitarrista blues-rock di Memphis, nato nel 1974, ha attirato l’attenzione per le sue performance straordinarie. Mancino, suona una chitarra per destrimani capovolta, senza invertire le corde. È stato paragonato a Jimi Hendrix per il talento viscerale e la tecnica unica. La sua abilità musicale ha fatto parlare di sé in numerosi concerti e registrazioni.

Nato a Memphis nel 1974, Eric Gales è uno dei chitarristi blues-rock più formidabili della nostra epoca. Accostato a Jimi Hendrix per il talento viscerale, ha una tecnica inconfondibile: mancino, suona una chitarra per destrimani capovolta, senza invertire le corde. È cresciuto in una famiglia di musicisti, infatti, imparando a suonare a quattro anni dai fratelli maggiori Eugene ed Eric (noto come Little Jimmy King, e già ospite a Porretta nel 2000 in una delle sue rarissime performances in Europa), che suonavano anch’essi la chitarra al contrario. Esordisce come ’ragazzo prodigio’ a 16 anni. L’album di debutto del 1991 lo incorona ’miglior nuovo talento’ di Guitar World. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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