Banda delle ville | Spregiudicatezza fuori dal comune

La banda delle ville è stata descritta come un gruppo di criminali altamente pericolosi, considerati professionisti del crimine con una spregiudicatezza fuori dal comune. Le autorità hanno sottolineato che il loro comportamento non si limita a un episodio isolato, ma rappresenta un’attività sistematica. La pericolosità sociale del sodalizio è stata evidenziata come elevata, indicando un livello di rischio consistente per la sicurezza pubblica.

Non un episodio isolato, ma un agire sistematico di un sodalizio criminale composto da "professionisti del crimine", dotati di una "spregiudicatezza fuori dal comune" e di una "elevata pericolosità sociale". È il ritratto tracciato dal giudice per le indagini preliminari nelle motivazioni che hanno portato alla convalida del fermo e all’applicazione della custodia cautelare in carcere per i quattro albanesi fermati dopo il blitz a Orzinuovi. Un quinto è indagato a piede libero, un sesto ricercato. I quattro - A.J., 29 anni, e E.B. 36 anni, assistiti dall’avvocato Raucci, M.K., 28 anni, e V.M, 27 anni, assistiti dall’avvocato Trommacco - nell’interrogatorio hanno scelto di non rispondere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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