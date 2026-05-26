Il 27enne egiziano arrestato lo scorso weekend in un'operazione congiunta tra la Squadra Mobile di Salerno e i finanzieri del Gico ha scelto di non rispondere. Durante le perquisizioni, sono state trovate armi rubate nascoste in casa. L’uomo è stato confinato fuori dal comune di Pagani.

Si è avvalso della facoltà di non rispondere il 27enne egiziano, arrestato lo scorso weekend in un'operazione congiunta condotta dalla Squadra Mobile di Salerno e i finanzieri del Gico. L'uomo, che si è avvalso della facoltà di non rispondere dinanzi al Gip, è accusato di detenzione illegale e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Armi rubate nascoste in casa: arrestato 27enne egiziano a SalernoUna operazione condotta dalla Polizia di Salerno e dalla Guardia di Finanza ha portato all’arresto di un uomo di 27 anni di origini egiziane.

Armi in casa di un cittadino egiziano, scatta il blitzLa Polizia ha eseguito un blitz presso l’abitazione di un cittadino egiziano di 27 anni, dopo aver ricevuto indicazioni che potesse nascondere armi.

Temi più discussi: Nascondeva armi rubate in casa, egiziano confinato fuori dal comune di Pagani; Armi rubate nascoste in casa: arrestato 27enne egiziano; Salerno, nascondeva in casa armi rubate: arrestato un 27enne egiziano - Salernonotizie.it; Armi e munizioni in casa, arrestato egiziano.

Carabinieri stazione Parioli arrestano 24enne con armi, droga e borse firmate rubateUn vero e proprio deposito illegale nascosto in un appartamento alla periferia di Roma: armi clandestine, quasi 5 kg di droga e numerosi oggetti rubati. È quanto scoperto dai Carabinieri che hanno ... ilmessaggero.it

Frosinone, armi rubate nelle case: i carabinieri scoprono un arsenale in un garageI Carabinieri del Reparto Operativo Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Frosinone hanno arrestato un 26enne residente nel capoluogo per detenzione illecita di armi e munizioni e di ... ilmessaggero.it