Oltre 44mila studenti hanno partecipato a un programma educativo promosso da Estra, che affronta temi come transizione energetica, ambiente, cittadinanza digitale e bullismo. Il presidente dell’azienda ha sottolineato il ruolo delle iniziative nel supportare la crescita personale e delle comunità. L’attività si concentra su percorsi formativi legati a energia, tecnologia e inclusione, coinvolgendo scuole di diverse regioni.

Estra al fianco della scuola con un programma di iniziative educational che, ad oggi, ha coinvolto oltre 44mila studenti. "Affrontiamo temi – sottolinea il presidente Francesco Macrì – come la transizione energetica, educazione ambientale, cittadinanza digitale e contrasto al bullismo, contribuendo alla crescita delle persone e comunità". ’Missione Eco-green – Scopri. Gioca. Cambia!’ è il progetto dedicato all’ educazione ambientale per le scuole dell’infanzia, primarie e medie: alla sua prima edizione ha coinvolto 857 istituti scolastici, 1.845 classi, oltre 40.590 studenti, con giochi interattivi e attività dedicate al risparmio energetico, spreco alimentare, raccolta differenziata e mobilità sostenibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Energia, ambiente, tecnologie e inclusione. Percorsi educational per 44mila studenti

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Big Energy, Better Direction: Moderate ADHD Strategies

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