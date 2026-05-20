Gli studenti diventano Sentinelle dell' ambiente a Montesilvano al via il progetto Eco Shield Educational

A Montesilvano è iniziato il progetto “Eco Shield Educational”, un'iniziativa dedicata all'educazione ambientale rivolta agli studenti. Il programma, promosso con lo slogan “Montesilvano è casa tua”, coinvolge le scuole locali e mira a sensibilizzare i giovani sulla tutela dell’ambiente. L’obiettivo è farli diventare protagonisti attivi delle azioni di protezione del territorio, attraverso attività didattiche e pratiche sul rispetto e la cura dell’ambiente circostante.

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