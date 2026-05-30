Inclusione e tecnologie a Catanzaro un workshop dell’Ente nazionale sordi per gli studenti delle medie

Notizia in breve

A Catanzaro si è svolto un workshop dell’Ente nazionale sordi rivolto agli studenti delle medie, dedicato all’inclusione attraverso la Lingua dei segni italiana (LIS). L’evento fa parte di un progetto che mira a promuovere l’integrazione delle persone sorde e l’uso delle tecnologie per facilitarne la comunicazione. Sono stati coinvolti studenti e insegnanti in attività pratiche e dimostrative sulla LIS e sulle tecnologie assistive.