Inclusione e tecnologie a Catanzaro un workshop dell’Ente nazionale sordi per gli studenti delle medie
A Catanzaro si è svolto un workshop dell’Ente nazionale sordi rivolto agli studenti delle medie, dedicato all’inclusione attraverso la Lingua dei segni italiana (LIS). L’evento fa parte di un progetto che mira a promuovere l’integrazione delle persone sorde e l’uso delle tecnologie per facilitarne la comunicazione. Sono stati coinvolti studenti e insegnanti in attività pratiche e dimostrative sulla LIS e sulle tecnologie assistive.
L’Ente nazionale sordi prosegue la propria attività nell’ambito del progetto dedicato all’inclusione delle persone sorde attraverso la LIS, la Lingua dei segni italiana. L’iniziativa rientra nel progetto finanziato dall’Ats di Catanzaro, capoluogo di provincia, e affidato all’Ens in virtù della proposta progettuale presentata. La Sezione provinciale Ens di Catanzaro, coordinata dal presidente Serafino Mazza, ha promosso un’attività rivolta alle nuove generazioni con l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti sul tema della tecnologia come strumento di inclusione e partecipazione. L’iniziativa nelle scuole Il prossimo 3 giugno si terrà il... 🔗 Leggi su Feedpress.me
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